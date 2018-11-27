В Забайкалье пятеро депутатов досрочно лишились полномочий

Амитхаша, Забайкальский край, , 06:26 — REGNUM Пятеро депутатов совета сельского поселения АмитхашаАгинского района Забайкальского края досрочно лишились полномочий. По данным сайта региональной прокуратуры, проверка исполнения требований антикоррупционного законодательства показала, что народные избранники не представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей за 2017 год.

Как пояснил заместитель прокурора Агинского района Жаргал Батомункуев, по данным фактам прокуратура внесла председателю представительного органа местного самоуправления представление об устранении допущенных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года жители Забайкальского края приняли участие в 69 кампаниях по выборам в органы местного самоуправления. Всего на территории Забайкальского края зарегистрировано 806,8 тысячи избирателей.

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