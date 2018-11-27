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Мюллер обвинил Манафорта в обмане сотрудников ФБР

Политика

В связи с этим правосудие снимает с себя обязательства в рамках сделки

Вашингтон, 27 ноября 2018, 06:00 — REGNUM  Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со следствием, говорится в официальном отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году.

В документе отмечается, что Манафорт солгал сотрудникам ФБР и представителям офиса спецпрокурора по ряду вопросов. По мнению следствия, этот поступок свидетельствует о нарушении сделки с правосудием.

В связи с этим сторона обвинения снимает с себя все обязательства, взятые в рамках сделки с Манафортом, однако признание им своей вины остается в силе. В чем именно солгал Манафорт в документе, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентября обвиняемый в финансовых преступлениях экс-сотрудник предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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