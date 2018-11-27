Правозащитники потребовали возбудить дело против саудовского принца

Нью-Йорк, США, , 05:30 — REGNUM Возбудить дело в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль-Сауда требуют от властей Аргентины правозащитники международной организации Human Rights Watch.

В обращении к Буэнос-Айресу организация заявила, что Мухаммед бен Сальман ответственен за военные преступления в Йемене и, вероятно, за убийство журналиста Джамаля Хашогги в городе Стамбуле (Турция).

Отметим, что заявление сделано на фоне готовящегося визита принца в Буэнос-Айрес на саммит G20 (30 ноября — 1 декабря). Мухаммед бен Сальман может быть задержан в Аргентине в том случае, если ему будут предъявлены официальные обвинения со стороны аргентинского правосудия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наследный принц находится в ближневосточном турне. 25 ноября в Абу-Даби он встретился с бывшим королем Испании Хуаном Карлосом I, а 26 ноября принц прибыл в Бахрейн.

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