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Трамп: Работа CNN вредит имиджу США

Политика

«CNN имеет мощный голос в мире»

Вашингтон, 27 ноября 2018, 05:08 — REGNUM  Образ США подается миру телекомпанией CNN в искаженном виде, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Во всем мире CNN имеет мощный голос, изображающий Соединенные Штаты неправильным и ложным образом», — заявил Трамп, добавив, что этой телекомпании нужна альтернатива в виде всемирной сети.

Напомним, Трамп не раз критиковал деятельность CNN, которая во время кампании 2016 года по выборам президента публиковала материалы против кандидата от республиканцев.

Одним из последних обострений между CNN и Трампом стал скандал с журналистом Джимом Акостой, вылившийся в судебный иск со стороны телекомпании.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN «помирился» с Белым домом

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