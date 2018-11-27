Вторник, 27 Ноября 2018 года
06:03:14 МСК

Меркель пообещала Порошенко помочь с «деэскалацией» в Азове

Политика

Призвал усилить давление на Россию

Меркель пообещала Порошенко помочь с «деэскалацией» в Азове
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко и Ангела Меркель

Киев, 27 ноября 2018, 04:45 — REGNUM  Сделать всё возможное для деэскалации конфликта в Азовском море обещала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель украинскому президенту Петру Порошенко, заявил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко в Facebook.

Комментируя итоги телефонного разговора с Меркель 26 ноября, чиновник назвал реакцию России на провокацию украинских ВМС в Азовском море «грубым актом агрессии России против Украины».

«Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации, — написал Цеголко. — Глава Украинского государства заявил о неприемлемости агрессивных действий России и призвал международное сообщество усилить давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей».

Читайте подробнее: Путин обсудил с Меркель украинскую провокацию в Керченском проливе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев призвал «на помощь» против «российской агрессии» страны НАТО, в том числе США. При этом, как утверждает Цеголко, военное положение на Украине введено так, чтобы не затронуть выборы («чтобы ни у кого не осталось оснований для грязных спекуляций»).

Читайте ранее в этом сюжете: Франция и Германия призвали к деаэскалации в Азовском море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить