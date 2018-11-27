Кургинян: Россия прошла между масштабным ударом и тем, чтобы утереться

Москва, , 04:26 — REGNUM Расчет Украины в условиях устроенного ей демарша делается либо на то, что Россия поступит достаточно жестко, что позволило бы отложить на время крах Украины за разогреванием конфликта с Россией, либо на то, что Россия утрется и не предпримет никаких ответных мер, после чего президент Украины Пётр Порошенко будет бить себя в грудь, какой он герой, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Наши пограничники повели себя безупречно. Они прошли в том узком коридоре между масштабным ударом и тем, чтобы утереться, они сделали так, что ни один вменяемый политик мира не может нас ни в чем обвинить. Но, если очень хочется, но нельзя, то можно. Поэтому, я хочу сказать, что вполне возможно, что обвинения последуют», — заявил политолог, добавив, что в таком случае это буде означать, что эти люди сошли с ума окончательно и степень бредовости их обвинении не будет сдерживаться вообще ничем.

Напомним, что 25 ноября Украина устроила провокацию в Керченском проливе, когда три ее корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яну Капу» вторглись в территориальные воды России в обход всех международных и российских требований и норм. Корабли были задержаны российскими пограничниками, а также было выяснено, что координацией демарша занималась непосредственно украинская СБУ. Президент Порошенко в связи с этим ввел военное положение в стране сроком на тридцать дней.