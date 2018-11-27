Полиция Турции обыскала две виллы в рамках «дела Хашогги»

Анкара, , 04:24 — REGNUM Обыски на территории двух вилл проведены турецкой полицией в провинции Ялова (Турция) в рамках расследования исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает Anadolu.

Уточняется, что к поискам улик по «делу Хашогги» привлечены собаки — ищейки, задействованы беспилотные летательные аппараты. В одной из вилл следователи изучают содержимое колодца.

Напомним, по версии Анкары, Хашогги был убит по заказу саудовских властей. После обвинений в отношении Эр-Рияда саудовские власти сделали под давлением Запада заявление о запасах нефти, в результате цены на черное золото упали, США появился повод для оптимизма в отношении добычи сланцевой нефти.

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