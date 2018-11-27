Кургинян о стратегии США: или антирусский пояс, или ядерная война в Европе

Москва, , 04:09 — REGNUM Прибалтийские профашистские режимы, украинский бандеровский режим и прочие недружественные страны вдоль границы с Россией создавались США для того, чтобы не допустить альянса России и Европы после распада СССР, и Украина здесь также должна отбывать свой номер заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Будучи в 1990 году руководителем Центра стратегических исследований при Совете Министров СССР, политолог имел возможность общаться с одним очень высокопоставленным американским политическим деятелем, помощником первых лиц Соединенных Штатов.

Когда Кургинян указал гостю на то, что разрушение Советского Союза, которое тогда шло полным ходом, приведет к ухудшению мировой стабильности, эксперт ответил по-русски, что, если всё сказанное правда, и перестроечная Россия нацелена на сближение с Германией, будет ядерная война в Европе.

«В сущности, для того, чтобы это не произошло и выстраивался этот балто-черноморский пояс, включая Украину, поэтому на фоне этих событий Украинский режим прекрасно понимает, что он просто нежизнеспособен, ему надо что-то делать», — завил эксперт, добавив, что в сложившейся ситуации для нынешней российской элиты нет ничего страшнее, чем все больший разрыв связей и отношений с Европой.