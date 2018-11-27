Без Джеймса Бонда. Киев раскрыл «планы по расчленению Украины»

Киев, , 04:04 — REGNUM «Планы» по расчленению Украины у Москвы есть, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Не нужно быть Джеймсом Бондом или каким супер героем, [чтобы понять, что] в РФ есть планы относительно Мариуполя и всего побережья. Я считаю, что по совокупности всех милитаристских и не милитаристских действий в РФ есть планы и по отношению ко всему югу к Приднестровью и в отношении расчленения Украины», — заявил Климкин.

Отметим, что заявление украинского министра сделано на фоне организованной Киевом провокации в Азовском море. Из-за нарушений соглашений о прохождении через Керченский пролив три украинских корабля отбуксированы в Керчь (Крым). Украинские власти объявили 30-дневное военное положение на ряде территорий.

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