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Личный помощник Трампа покинет Белый дом в новом году

Политика

Президент очень ценит его лояльность

Вашингтон, 27 ноября 2018, 03:56 — REGNUM  Джордан Карем, личный помощник американского президента Дональда Трампа, уйдет со своего поста в начале 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.

Карем выполнял роль помощника президента, который планировал все его поездки и ведал его личными делами. Как отмечает агентство, Трамп в первую очередь всегда встречался с Каремом, так как доверял ему функцию коммуникации между своими советниками в Белом доме.

«Он замечательный парень, с которым я очень хорошо сблизился за последние несколько лет. Он был со мной с самого начала (президентской кампании — прим. ИА REGNUM ) и я ценю его верность моей администрации», — так охарактеризовал Карема сам Трамп.

Джордан Карем присоединился к команде Дональда Трампа в 2015 году во время президентской кампании. Сообщается, что он покинет свой пост в начале 2019 года.

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