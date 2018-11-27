Вторник, 27 Ноября 2018 года
04:30:20 МСК

Провокация Украины в Азове. Генсек НАТО назначил встречу спикеру Рады

Политика

Столтенберг встретится Парубием в Брюсселе

Брюссель, 27 ноября 2018, 03:40 — REGNUM  Переговоры генсека НАТО Йенса Столтенберга и спикера Верховной рады Андрея Парубия по поводу ситуации в Азовском море состоятся 27 ноября, со ссылкой на пресс-службу альянса сообщает УНН.

«Во вторник, 27 ноября 2018 года, генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг встретится с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием в штаб-квартире НАТО», — сообщили в альянсе.

Читайте также: Порошенко пожаловался Помпео по телефону на «российскую агрессию»

Напомним, украинские спецслужбы организовали провокацию в водах Азовского моря, в результате которой три корабля ВМС Украины задержаны в Керчи (Крым). Киев, «возмутившись» «российской агрессией», ввел военное положение и обратился в НАТО и ряд международных организаций «за помощью».

Читайте также: Украинский генштаб заявил о российском авиаударе по кораблям ВМС Украины

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: США и ЕС «не в восторге» от инцидента в Керченском проливе

Читайте развитие сюжета: Франция и Германия призвали к деаэскалации в Азовском море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить