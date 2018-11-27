Провокация Украины в Азове. Генсек НАТО назначил встречу спикеру Рады

Брюссель, 27 ноября 2018, 03:40 — REGNUM Переговоры генсека НАТО Йенса Столтенберга и спикера Верховной рады Андрея Парубия по поводу ситуации в Азовском море состоятся 27 ноября, со ссылкой на пресс-службу альянса сообщает УНН.
«Во вторник, 27 ноября 2018 года, генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг встретится с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием в штаб-квартире НАТО», — сообщили в альянсе.
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Напомним, украинские спецслужбы организовали провокацию в водах Азовского моря, в результате которой три корабля ВМС Украины задержаны в Керчи (Крым). Киев, «возмутившись» «российской агрессией», ввел военное положение и обратился в НАТО и ряд международных организаций «за помощью».
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