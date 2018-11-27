МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо

Москва, , 03:33 — REGNUM Россия решительно осуждает атаку террористов с применением химического оружия в сирийской провинции Алеппо, заявляет МИД России.

По данным российских дипломатов, в результате атаки с применением боевых отравляющих веществ пострадали 73 мирных жителя, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии с признаками химического отравления. Отмечается, что именно с этой целью боевики из провинции Идлиб при помощи «Белых касок» завезли отравляющие вещества — предположительно, хлор.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности тех, кто все эти годы использовал отравляющие вещества, чтобы держать в страхе мирных сирийцев», — отмечает МИД РФ.

Российские дипломаты выразили надежду, что международное сообщество также выступит с осуждением террористов и должным образом отреагирует на химическую атаку.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября боевики обстреляли мирные кварталы сирийского города Алеппо. Снаряды, попавшие в кварталы на улице, содержали боевое отравляющее вещество, предположительно — хлор.

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