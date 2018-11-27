Спикер Рады: Военное положение – не помеха для создания новой церкви

Киев, , 03:21 — REGNUM Введенное на Украине военное положение не помешает созданию Украинской православной церкви Киевского патриархата, заявил спикер Верховой рады Андрей Парубий, сообщает УНН.

Комментируя военное положение, вызванное провокацией со стороны украинских ВМС в Азовском море, Парубий заявил:

«Какое бы решение ни приняли, это не помешает нашему решению о создании поместной Украинской православной церкви. Я призываю Вселенского патриарха поддержать эту идею и мы гарантируем безопасность проведения [Объединительного собора]».

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Напомним, на 27 — 29 ноября запланировано заседание синода Вселенского патриархата, где, как ожидается, будут названы сроки Объединительного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (Московский патриархат не признает эту церковь).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате провокации украинских ВМС, координируемой СБУ, на Украине на 30 дней, начиная с 28 ноября, введено военное положение. Украинские власти утверждают, что это особенно не скажется на гражданском населении.

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