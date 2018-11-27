Порошенко пожаловался Помпео по телефону на «российскую агрессию»

Киев, , 03:02 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с американским госсекретарем Майком Помпео, сообщает пресс-служба украинского президента.

Сообщается, что Порошенко сообщил ему о «акте вооруженной агрессии» и отчитался о предпринятых Украиной шагах, в том числе и о введении военного положения. Также президент Украины заявил о необходимости усиления антироссийских санкций со стороны ЕС и Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты украинской Рады призвали «морские государства» направить свои боевые корабли в акватории Черного и Азовского морей. По мнению депутатов это должно помочь «предотвратить эскалацию напряженности со стороны России». Обращение было направлено в ООН, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

Напомним, 26 ноября Верховная рада Украины после неудачной провокации в Керченском заливе одобрила введение военного положения в стране сроком на 30 дней. Военное положение дает украинским властям особые полномочия для «предотвращения угрозы».

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