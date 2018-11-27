Вторник, 27 Ноября 2018 года
02:57:42 МСК

МВФ: Ситуация в Азовском море не мешает работе с Украиной

Политика

В МВФ официально подтвердили, что продолжают сотрудничество

Вашингтон, 27 ноября 2018, 02:33 — REGNUM  Обострение в Азовском море и введение военного положения на Украине — не повод прекращать сотрудничество с Киевом, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йости Люнгман, сообщает УНИАН.

Комментируя украинскую провокацию в Азовском море, Люнгман заявил:

«Мы наблюдаем за последними событиями, включительно с введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации».

Читайте также: Путин обсудил с Меркель украинскую провокацию в Керченском проливе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине на 30 дней введено военное положение на ряде территорий. Киев сделал это после того, как сам устроил провокацию в Азовском море, вызвав российскую сторону на конфликт.

В результате в Керчи (Крым) сейчас задержаны три украинских корабля. Киев заявляет, что ему нужна защита от России со стороны «морских государств».

Читайте подробнее: Рада призвала НАТО послать в Азовское море военные корабли

Читайте ранее в этом сюжете: Военное положение на Украине не мешает сотрудничеству — МВФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и МВФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить