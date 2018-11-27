МВФ: Ситуация в Азовском море не мешает работе с Украиной

Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Обострение в Азовском море и введение военного положения на Украине — не повод прекращать сотрудничество с Киевом, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йости Люнгман, сообщает УНИАН.

Комментируя украинскую провокацию в Азовском море, Люнгман заявил:

«Мы наблюдаем за последними событиями, включительно с введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине на 30 дней введено военное положение на ряде территорий. Киев сделал это после того, как сам устроил провокацию в Азовском море, вызвав российскую сторону на конфликт.

В результате в Керчи (Крым) сейчас задержаны три украинских корабля. Киев заявляет, что ему нужна защита от России со стороны «морских государств».

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