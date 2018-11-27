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Российские бомбардировщики пролетели над кораблем НАТО в Балтийском море

Политика

Корабли НАТО проводили учения по противовоздушной обороне

Брюссель, 27 ноября 2018, 02:19 — REGNUM  Бомбардировщики Су-24 ВКС России пролетели на небольшой высоте над группой бельгийских кораблей в Балтийском море, сообщает телеканал VRT.

По данным телеканала, инцидент произошел 22 ноября в 9:00 по местному времени. Тогда корабли НАТО проводили учения по противовоздушной обороне. Именно тогда российские бомбардировщики облетели бельгийские корабли «Годеция» и «Луиза-Мария». Учения пришлось остановить во избежание несчастных случаев.

Командир бельгийского флагмана «Луиза-Мария» сообщил телеканалу, что, вероятно, российские самолеты таким образом проверяли бдительность кораблей НАТО. Однако он выразил уверенность, что Россия стала вести себя более дерзко и стала все чаще демонстрировать силу.

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Обострение отношений России и НАТО
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