Мексиканские власти депортировали 98 мигрантов, прорывавшихся в США

Мехико, , 02:00 — REGNUM Власти Мексики депортировали 98 мигрантов и Центральной Америки, которые ранее пытались прорваться на территорию Соединенных Штатов, сообщает Excelsior.

Ранее, 25 ноября, группа людей из так называемого каравана мигрантов пыталась проникнуть на территорию США из мексиканского города Тихуана.

Мексиканская полиция пыталась сдержать толпу, однако часть мигрантов смогла забраться на пограничную стену. Против них американские пограничники применили слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США закрыли для въезда из Мексики основной пропускной пункт в районе города Сан-Диего. Этот город отделен стеной от мексиканской Тихуаны.

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