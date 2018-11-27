Британский парламент определится с Brexit 11 декабря

Лондон, , 01:38 — REGNUM Палата общин парламента Великобритании проголосует по соглашению с Евросоюзом по Brexit 11 декабря, сообщает The Daily Mail.

«Наш долг как парламента — в ближайшие недели рассмотреть внимательно все ньюансы сделки, респектабельно ее обсудить, прислушаться к избирателям и решить, что находится в сфере наших национальных интересов», — заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на внеочередной встрече Евросоюза было одобрено 585-страничное соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС. Соглашение еще должно быть утверждено Европарламентом и парламентом Соединенного Королевства.

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