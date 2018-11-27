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МИД Украины: нужно ввести биометрию для российских дипломатов

Политика

А также вообще для всех граждан России

Киев, 27 ноября 2018, 17:26 — REGNUM  Украина должна отменить безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов с Россией, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает 26 ноября УНИАН.

По его словам, безвизовый режим с Россией должен быть отменен полностью и заменен введением биометрического визового режима, вплоть до дипломатических и служебных паспортов.

Также Климкин заявил, что у Украины якобы «по факту нет дипломатических отношений» с Россией, однако официально они есть, поскольку разорвать их не просто.

Напомним, на территории России живет и работает около трех миллионов граждан Украины, которым будут созданы трудности при введении визового режима. Также возвращение этих людей на родину будет сопряжено с большими проблемами для Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Украины предложили ввести биометрический визовый режим с Россией

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Введение визового режима между Украиной и Россией
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