МИД Украины: нужно ввести биометрию для российских дипломатов

Киев, , 17:26 — REGNUM Украина должна отменить безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов с Россией, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает 26 ноября УНИАН.

По его словам, безвизовый режим с Россией должен быть отменен полностью и заменен введением биометрического визового режима, вплоть до дипломатических и служебных паспортов.

Также Климкин заявил, что у Украины якобы «по факту нет дипломатических отношений» с Россией, однако официально они есть, поскольку разорвать их не просто.

Напомним, на территории России живет и работает около трех миллионов граждан Украины, которым будут созданы трудности при введении визового режима. Также возвращение этих людей на родину будет сопряжено с большими проблемами для Украины.

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