Пашинян ответил «Сасна Црер» словами о слабовольном правительстве Саргсяна

Ереван, , 23:58 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян во время предвыборной кампании блока в Артике прокомментировал заявление партии «Сасна Црер» о том, что будущий парламент страны будет иметь два года жизни. Пашинян отметил, что нынешние власти не стоит принимать за «слабовольное правительство» третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

«Вы действительно решили, что имеете право решать длительность существования парламента, а иногда и жизни людей? Я вам говорю: не путайте, это вам не слабохарактерное и слабовольное правительство Сержа Саргсяна», — цитирует Пашиняна panarmenian.net. Пашинян также добавил, что их улыбки и вежливость не надо считать проявлениями слабости.

Ранее лидер предвыборного списка партии «Сасна Црер» Варужан Аветисян сказал, что в партии следующие два года считают переходным периодом, а предстоящий парламент рассматривается как переходный парламент.

Вооруженная группа «Сасна Црер» («Неистовые из Сасуна») 17 июля 2016 года захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя отставки тогдашнего президента Сержа Саргсяна, а также освобождения арестованного участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 полицейских, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.

После смены власти в Армении в мае текущего года все члены группы (около 30 человек) оказались на свободе. В недавней амнистии для них была предусмотрена специальная статья. Под стражей остаются лишь те трое участников захвата полка полиции, которые обвиняются в убийстве полицейских.

26 ноября в Армении началась предвыборная кампания к внеочередным парламентским выборам, которые пройдут 9 декабря.