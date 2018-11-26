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Верховная рада назначила дату выборов президента Украины

Политика

Президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2019 года

Киев, 26 ноября 2018, 23:54 — REGNUM  Верховная рада Украины на заседании 26 ноября приняла постановление о проведении президентских выборов в стране.

«Назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — говорится в принятом документе.

В ходе голосования «за» данное решение высказались 298 народных депутатов.

Напомним, ранее сегодня Верховная рада одобрила введение военного положения в ряде регионов страны в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Военное положение приостанавливает действие ряда статей Конституции Украины и делает невозможным проведение выборов. Президент Пётр Порошенко инициировал введение военного положения на 60 дней, однако Рада одобрила его действие только на один месяц.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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