Верховная рада назначила дату выборов президента Украины

Киев, , 23:54 — REGNUM Верховная рада Украины на заседании 26 ноября приняла постановление о проведении президентских выборов в стране.

«Назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — говорится в принятом документе.

В ходе голосования «за» данное решение высказались 298 народных депутатов.

Напомним, ранее сегодня Верховная рада одобрила введение военного положения в ряде регионов страны в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Военное положение приостанавливает действие ряда статей Конституции Украины и делает невозможным проведение выборов. Президент Пётр Порошенко инициировал введение военного положения на 60 дней, однако Рада одобрила его действие только на один месяц.

Читайте также: Верховная рада одобрила частичное военное положение на Украине