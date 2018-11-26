Украинский генштаб заявил о российском авиаударе по кораблям ВМС Украины

Киев, , 23:46 — REGNUM Украинские корабли в Керченском проливе подвергались авиаударам российских боевых самолетов, заявил 26 ноября начальник генштаба Украины Виктор Муженко в Верховной раде.

По его словам, украинские корабли в районе Керченского пролива атаковал истребитель Су-30, выпустивший две ракеты.

«Мы получили дополнительную информацию о том, что в ходе атаки на украинские корабли была также применена авиация Российской Федерации. Су-30 осуществил такую атаку с выпуском двух ракет», — сказал Виктор Муженко.

Что вдохновило его на столь неординарные видения, украинский генерал не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября российские пограничные сторожевые корабли задержали два бронекатера и рейдовый буксир ВМС Украины, нарушившие морскую границу РФ.

Для пресечения действий нарушителей огонь был открыт только по одному из бронекатеров. Два других корабля остановились и сдались без применения по ним огня на поражение.

В небе над районом инцидента барражировала пара российских штурмовиков Су-25, а в задержании кораблей-нарушителей были задействованы два ударных вертолета Ка-52, захватившие украинские суда на сопровождение своими бортовыми системами управления оружием.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФСБ раскрыли обстоятельства ранения троих моряков ВМС Украины