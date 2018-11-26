Трамп: США и ЕС «не в восторге» от инцидента в Керченском проливе

Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент с украинскими военными кораблями в Чёрном море, заявил, что Вашингтону не нравится происходящее между Россией и Украиной, передаёт агентство Reuters.

«Нам не нравится то, что происходит, в любом случае. И, надеюсь, это будет исправлено», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он добавил, что европейские лидеры также «не в восторге» складывающейся ситуации. «Мы все работаем над этим вместе», — сказал президент США.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских военных судна, незаконно вторгшихся в территориальные воды Российской Федерации.

Сегодня президент Украины Пётр Порошенко пописал указ о введении военного положения в связи с инцидентом в Чёрном море. Согласно решению Верховной рады, военное положение вводится с 28 ноября в областях, прилегающих к украинско-российской границе, Чёрному и Азовскому морям. Оно будет действовать в течение 30 дней.

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