Грузия: Страсти накаляются

Андро Малкин, , 23:44 — REGNUM

Чем ближе дата второго тура выборов президента Грузии, тем сильнее накал страстей и тем больше бросают соперники на арену политической борьбы своих сил, скрытых и явных резервов и всевозможных — разрешенных и запрещенных приемов и методов.

Главной нитью, лейтмотивом предвыборных баталий была и остается Россия, и конкуренты пытаются убедить избирателей, что каждый из них к России никакого отношения не имеет, а вот соперник непременно является либо агентом, либо проводником интересов России, а потому изменником родины.

Конечно, помимо российской темы стороны применяют и другие аргументы, которые должны бы убедить избирателей, что голосовать следует именно за их кандидата. Правящая «Грузинская мечта» главный упор делает на насильственном прошлом партии экс-президента Саакашвили и подчеркивает, что в случае победы кандидата от «Единого национального движения» в стране начнутся такие события, которые могут вернуть Грузию назад, в насильственное прошлое.

Апогеем проводимой против Саакашвили и его соратников пропаганды-агитации под девизом «Нет нацам, нет злу» стала серия акций, организатором которых выступил «Альянс патриотов Грузии». Немногочисленная и не имеющая долгой истории партия, созданная незадолго до парламентских выборов 2016 года, но «чудом» преодолевшая избирательный барьер и набравшая число мандатов, достаточное для формирования собственной фракции. Казалось бы, оппонировавшая партии власти во многих вопросах, но открыто вставшая на сторону «Грузинской мечты» после первого тура выборов президента. «Альянс патриотов» очень не хочет победы на выборах ставленника Саакашвили, поэтому и устроил акции, за которыми остальная оппозиция и ее сторонники видят интересы и средства правящей партии и ее лидера Бидзины Иванишвили.

25 ноября, в воскресенье, акция против «нацев и зла» прошла на площади Свободы в Тбилиси. Она была достаточно людной, но, несмотря на публикуемые фотографии и видеозаписи, вовсе не такой многочисленной, как это преподносилось. И совсем не такой многолюдной, как те митинги и акции, что собирала «Грузинская мечта» до парламентских выборов 2012 года. Да, площадь и прилегающие к ней улицы и территории были перекрыты полицией. Движение транспорта было остановлено. Народ заполнил площадь Свободы, но это большей частью были люди, доставленные в Тбилиси из разных регионов страны.

Ведущие митинга, особенно один из лидеров «Альянса патриотов», журналист Ирма Инашвили, говорили горячо и убедительно. Напоминали народу все «ужасы и бесчинства» режима Саакашвили. Митинг в Тбилиси прошел как на одном дыхании. Народ разошелся и разъехался по домам, городам и селам. Но оппозиция заметила в нем один важный для нее изъян — активистов и координаторов «Грузинской мечты» в первых рядах участников митинга. И, естественно, заговорила о том, что реальным организатором этой акции были правящая партия и ее лидер Бидзина Иванишвили, которые на этот раз лишь прикрылись именем своего сателлита — «Альянса патриотов».

Серия акций стала своего рода «реалити-дополнением» к вывешенным ранее по всему Тбилиси плакатам с карикатурными портретами Саакашвили и его соратников и надписью «Нет нацам, нет злу». И «живым» продолжением той «антинацистской» кампании, которую после первого тура выборов развернули «лояльные» к правительству «Грузинской мечты» телекомпании, СМИ и журналисты.

Параллельно свою пропагандистски-агитационную и разоблачительную работу проводило и проводит оппозиционное нынешней власти «Единое национальное движение» через подвластные ему и контролируемые им телекомпании и СМИ. Лейтмотивом всей этой кампании соратников Саакашвили проходит тема готовящейся фальсификации второго тура выборов. И недвусмысленные предупреждения о «непримиримости народа» и «безграничности народного гнева».

На волне вскрытия все новых и новых предвыборных нарушений неустанно вещает телекомпания «Рустави-2», повествуя об очередных фактах подкупа избирателей путем раздачи старикам и больным однократной денежной помощи (от 30 до 50 лари), продуктов и предметов первой необходимости беженцам и другим социально незащищенным категориям населения, рассказывая о расправах с неугодными сторонниками оппозиции, погромах в офисах оппозиции и других неприглядно выставляющих правящую партию фактах.

Развивая тему «фальсификации», другое грузинское интернет-издание Civil. ge выяснило, что за какой-то месяц между первым и вторым туром выборов списки избирателей в Грузии выросли аж на 10 тысяч человек. Со ссылкой на ЦИК Грузии, выходящее под эгидой Ассоциации ООН Грузии и финансируемое некоммерческим фондом США «Национальный фонд демократии» и «Фондом Фридриха Эберта» издание выяснило, что 28 октября в списках избирателей числилось 3 518 877 избирателей, а перед вторым туром их стало 3 528 658 человек.

В ЦИК Грузии такую разницу объяснили тем, что за этот период получили удостоверения личности и влились в ряды избирателей те граждане, которым исполнилось 18 лет, кроме того, дополнительную регистрацию прошли находящиеся за границей граждане Грузии.

Дотошное издание также выяснило, что в ноябре 2000 года на свет появились 3 478 новорожденных (то есть тех, кто теоретически мог получить удостоверения личности и влиться в списки избирателей после первого тура), а число зарегистрированных за рубежом избирателей увеличилось на 134 человека. А это вовсе не 10 тысяч человек, как утверждает ЦИК. Более того, по данным издания, за период между парламентскими выборами 2016 года и президентскими выборами 28 октября 2018 года число избирателей увеличилось лишь на 4993 человек.

Такие подозрения относительно «чистоты и прозрачности» списков избирателей подкрепляют и раздобытые грузинскими НПО информации о фальшивых удостоверениях личности, которые якобы печатаются в Агентстве по развитию государственных сервисов. Согласно информации, которую неправительственный сектор получил от своего «источника» в этом агентстве, на «надежных» лиц печатается по 5 удостоверений личности, на всех 5 удостоверениях фотография одного и того же лица, но имя, фамилия и личный номер — разные. А нужны эти удостоверения для того, чтобы один и тот же «надежный» избиратель мог проголосовать за «нужного» правящей партии кандидата на 5 разных избирательных участках.

«Единое национальное движение» и сгруппировавшиеся вокруг него «оппозиционные партии», большинство из которых были основаны отпочковавшимися от партии Саакашвили после поражения на парламентских выборах 2012 года лицами, выяснили еще одну «придуманную» ЦИК Грузии схему фальсификации выборов — с помощью переносных урн. Как заявил представитель «Единого национального движения» Леван Бежашвили, за месяц между первым и вторым туром резко возросло число тех «немощных избирателей», которые не в состоянии явиться на избирательные участки и которым избирательные урны будут доставлены на дом.

«Мы установили, что если в первом туре в Чугурети (один из кварталов Тбилиси) переносной урной воспользовались 658 избирателей, ко второму туру их число выросло до 1193 человек. В Надзаладеви (тоже квартал Тбилиси) в первом туре избирательную урну доставили 1076 избирателям, а ко второму туру число таких избирателей увеличилось до 1930 человек. Переносная избирательная урна по-прежнему остается главным оружием избирательной администрации для манипуляции голосами избирателей и контроля над их волей», — заявил Леван Бежашвили и пообещал, что оппозиция буквально будет следовать за переносчиками урн по пятам и не позволит сфальсифицировать эти выборы.

Такие обвинения и взаимные разоблачения не сходят с экранов телевизиров, страниц печатных и электронных изданий, плакатов на улицах столицы и других городов страны. И продолжают держать население Грузии в состоянии постоянного напряжения. Но нет никакой гарантии, что второй тур выборов принесет стране и народу ощутимое облегчение. Ведь если победу одержит Саломе Зурабишвили, «Единое национальное движение» и его лидеры грозятся «народным гневом» и отмщением за «фальсификацию».

В том, что это будет фальсификация, соратники Саакашвили просто уверены, так как, по их исследованиям, убедительную победу на выборах должен одержать Григол Вашадзе. Ну, а если победит Вашадзе, «Грузинская мечта» предсказывает еще большее обострение напряженности, потому что Вашадзе может помиловать экс-президента Михаила Саакашвили, освободить других отбывающих наказание в тюрьмах его соратников, и тогда… Дальнейшие события лидеры «Грузинской мечты» своими именами не называют, но дают понять, что победа Вашадзе будет означать возвращение «насильственного режима Саакашвили», и тогда уже «всем несдобровать».

Напомним, что 28 ноября в Грузии пройдет второй тур выборов президента, в котором за пост главы государства будут бороться поддерживаемая «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили и кандидат от ЕНД Григол Вашадзе.