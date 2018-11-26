Рейтинг Пашиняна 82%, а бывшая партия власти не пройдет в парламент: опрос

Ереван, , 23:38 — REGNUM Большинство граждан Армении с оптимизмом смотрит на будущее страны и правительство Никола Пашиняна. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Международным республиканским институтом (International Republican Institute).

Согласно исследованию, 67% респондентов заявили, что если бы внеочередные парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то они проголосовали бы за партию «Гражданский договор» Никола Пашиняна, 10% — за «Просвещенную Армению», 9% — за «Процветающую Армению», 3% — за партию «Сасна црер», 2% — за Республиканскую партию Армении, 2% — за АРФ «Дашнакцутюн».

61% опрошенных никогда не будет голосовать за бывшую правящую Республиканскую партию Армении (РПА), 18% — за «Процветающую Армению», 17% — за «Оринац еркир», 16% — за АРФ «Дашнакцутюн». Все эти партия в той или иной период составляли правящую коалицию с РПА.

82% респондентов отметили, что их самым любимым деятелем является Никол Пашинян, 81% — высказал позитивное мнение о президенте Армене Саркисяне, 77% — о директоре Службы национальной безопасности Артуре Ванецяне и мэре Еревана Айке Марутяне.

В то же время самый низкий рейтинг у заместителя председателя РПА Армена Ашотяна, ему симпатизируют лишь 8% опрошенных. За ним следует пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов с 10%. В пятерке деятелей с самым низким рейтингом также экс-президенты страны Серж Саргсян — 12% и Роберт Кочарян — 13%, депутат от РПА Арпине Ованнисян — 14% и спикер парламента Армении Ара Баблоян — 16%.

82% опрошенных сказали, что относятся к новому правительству «очень позитивно» и «сранительно позитивно». 63% — выразили желание быстрых политических изменений, 73% — считают, что Армения находится на правильном пути, а 81% — убежден, что ситуация в стране в будущем улучшится.

Большинство участников опроса ожидают от правительства Никола Пашиняна создания рабочих мест, решения социально-экономических проблем, повышения пенсий и зарплат. Провалом прежнего правительства они считают, в первую очередь, коррупцию, грабеж, эмиграцию, анархию и монополии. Опрос был проведен 9−29 октября среди 1200 граждан.