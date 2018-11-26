Провокация в Керченском проливе «может сорвать встречу Путина и Трампа»

Москва, , 22:44 — REGNUM Последствием провокации военно-морских сил Украины в Керченском проливе может стать отмена встречи президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине. Об этом 26 ноября заявил социолог Евгений Копатько в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если вводится военное положение, то встреча Путина и Трампа в Буэнос-Айресе, скорее всего, не состоится. А это уже серьёзные последствия политические, и здесь вопрос стоит реально», — заявил Копатько.

«Дальше какие будут дела? Если встреча не состоится, это разбалансирует ситуацию ещё больше! Под это ведь и строится: у этих людей больше аргумента нет, потому что, действительно, и с той и с другой стороны говорят, что не выправит никак Пётр Порошенко себе по-белому рейтинг. Это стало очевидно даже его команде. Этот сценарий пишется не в Киеве. Они исполнители», — подчеркнул он.

При этом организаторы провокации, как теперь видно с особенной наглядностью, готовы полностью игнорировать возможные последствия этого и аналогичных политических решений для экономики Украины.

«Для судов российских могут быть проблемы, но теперь представьте тот факт показательный: когда перекрыт был под Крымским мостом фарватер, что будет тогда с Мариуполем и Бердянском? Это касается ключевого экспорта из Украины — его нельзя просто так перекинуть на Одессу. «Азовсталь», ММК им. Ильича, Азовмаш, экспорт пшеницы из Бердянска и того же Мариуполя… Да, могут надавить на Россию, и последствия для России могут быть серьёзные, но если перекрывается Керченский пролив, мы даже не до конца осознаём последствий, что будет, если встанет полумиллионный город Мариуполь», — заключил Копатько.

25 ноября к Керченскому проливу, нарушив границу России, подошли бронекатера ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу». Все три корабля были задержаны и отбуксированы в Керчь, поскольку игнорировали предупреждения российских пограничников. В ходе задержания был применён огонь: трое украинских моряков получили ранения.

В настоящее время на Украине обсуждается возможность введения военного положения на 30 или 60 дней. Тем временем Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе. «За» выступили четыре страны, в то время как «против» проголосовали семь, и ещё четыре воздержались.