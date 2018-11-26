Знал, что это провокация. Видео допроса задержанных моряков ВМС Украины

Керчь, Крым, , 22:42 — REGNUM Члены экипажей кораблей ВМС Украины, задержанных у Керченского пролива, рассказали о своих действиях в ходе провокации. ФСБ России 26 ноября опубликовала фрагменты видеозаписи допроса украинских моряков-нарушителей границы.

В частности, один из них признал, что является оперуполномоченным седьмого управления Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

Второй из допрошенных, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг», рассказал о том, что «запросы по радиостанции игнорировал сознательно… Осознавал, что действия носят провокационный характер».

Один из рядовых членов экипажа пояснил, что командир его корабля остановился только после предупреждения пограничников об открытии огня на поражение.

Как сообщало, 25 ноября артиллерийские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили морскую границу России в Черном море. Украинские корабли игнорировали требования кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота остановиться и совершали опасные маневры.

Для пресечения их действий пришлось применить оружие. В результате трое украинских моряков получили легкие ранения, все три корабля задержаны и отбуксированы в Керчь.

После этой провокации украинский президент Петр Порошенко объявил о введении в стране военного положения, одним из пунктов которого является отмена выборов.

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