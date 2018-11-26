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Лукашевич: Военное положение на Украине угрожает безопасности в Донбассе

Политика

Постпред России при ОБСЕ прокомментировал инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе

Лукашевич: Военное положение на Украине угрожает безопасности в Донбассе
Иллюстрация: U.S. Army Europe Images

Вена, 26 ноября 2018, 21:40 — REGNUM  Введение военного положения на территории Украины создают угрозу безопасности в Донбассе, заявил 26 ноября постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, инцидент с украинскими военными судами в Керченском проливе подтверждает взятый Киевом «курс на провоцирование напряжённости».

Как считает Лукашевич, действия украинской стороны направлены на искусственное обострение противоречий между Москвой и Киевом, а также создание предлогов для введения новых санкций в отношении России.

Постпред при ОБСЕ заверил, что российская стороны будет «жёстко пресекать» любые посягательства на свои суверенитет и безопасность.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля в территориальных водах России в Керченском проливе. Сегодня в связи с инцидентом президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения, который теперь должна одобрить Верховная рада.

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