Премьер-министр Бангладеш: кооперативы дадут толчок экономике страны

Дакка, , 22:17 — REGNUM Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед призвала к развитию кооперативов в стране, высоко оценив ту большую роль, которые они могут сыграть в повышении темпов экономического роста в стране. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», соответствующее заявление глава государства сделала 25 ноября в ходе торжественного мероприятия по случаю Национального дня кооперативов.

По мнению Хасины Вазед, построение экономики с опорой на кооперативную модель хозяйствования является проверенной стратегией социально-экономического развития. Премьер-министр подчеркнула, что наиболее важным является развитие кооперативных начал в сельском хозяйстве.

В своей речи Хасина Вазед высоко оценила позитивную роль кооперативов в борьбе с бедностью и обеспечении устойчивого развития страны. Она заявила, что именно данная форма хозяйствования является ключом к достижению «Сонар Бангла» («Золотой Бенгалии») — процветающей Бангладеш.