Нарендра Моди: индо-пакистанский коридор подобен падению Берлинской стены

Нью-Дели, , 21:52 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду, что строительство Картарпурского коридора между Индией и Пакистаном позволит объединить население двух государств. По сообщению индийского новостного издания «Бхаскар», соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления по случаю сикхского праздника Гурпураб. Нарендра Моди также сравнил строительство указанного коридора с падением Берлинской стены.

Ранее, 22 ноября, федеральное правительство Индии одобрило планы по строительству Картарпурского коридора, который соединит индийский город Дера Баба Нанак и пакистанский город Картарпур. Данный проект предназначен для паломников-сикхов, которые хотят посетить сикхские святыни в соседней стране. В следующем году последователи сикхизма в Индии и Пакистане будут отмечать 500-летие со дня рождения основателя религии Гуру Нанака.