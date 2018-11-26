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Нарендра Моди: индо-пакистанский коридор подобен падению Берлинской стены

Политика

Премьер-министр Индии высоко оценил значение строительства Картарпурского коридора между Индией и Пакистаном

Нарендра Моди: индо-пакистанский коридор подобен падению Берлинской стены
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нарендра Моди

Нью-Дели, 26 ноября 2018, 21:52 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду, что строительство Картарпурского коридора между Индией и Пакистаном позволит объединить население двух государств. По сообщению индийского новостного издания «Бхаскар», соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления по случаю сикхского праздника Гурпураб. Нарендра Моди также сравнил строительство указанного коридора с падением Берлинской стены.

Ранее, 22 ноября, федеральное правительство Индии одобрило планы по строительству Картарпурского коридора, который соединит индийский город Дера Баба Нанак и пакистанский город Картарпур. Данный проект предназначен для паломников-сикхов, которые хотят посетить сикхские святыни в соседней стране. В следующем году последователи сикхизма в Индии и Пакистане будут отмечать 500-летие со дня рождения основателя религии Гуру Нанака.

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Зарубежная хроника
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