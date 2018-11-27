Вторник, 27 Ноября 2018 года
01:20:41 МСК

Премьер-министр Индии обвинил оппозицию в коррупции и неэффективности

Политика

Нарендра Моди заявил, что из-за коррумпированности партия «Индийский национальный конгресс», некогда правившая по всей стране, теперь находится у власти лишь в нескольких штатах

Нью-Дели, 27 ноября 2018, 00:21 — REGNUM  Лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с критикой оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК). По сообщению индийского новостного издания «Наводая таймс», в ходе выступления на митинге в Лунглеи, штат Мизорам, лидер БДП посвятил всю свою речь разгрому предвыборных обещаний ИНК.

Нарендра Моди заявил, что «Индийский национальный конгресс» отличается коррумпированностью и неэффективностью. Он подчеркнул, что именно по этой причине ИНК, который когда-то правил практически повсеместно в Индии, теперь находится у власти лишь в нескольких штатах.

В настоящее время Нарендра Моди проводит избирательную кампанию «Индийской народной партии» в штате Мизорам накануне выборов в местное законодательное собрание. Выборы в штате пройдут 28 ноября 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить