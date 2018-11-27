Премьер-министр Индии обвинил оппозицию в коррупции и неэффективности

Нью-Дели, , 00:21 — REGNUM Лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с критикой оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК). По сообщению индийского новостного издания «Наводая таймс», в ходе выступления на митинге в Лунглеи, штат Мизорам, лидер БДП посвятил всю свою речь разгрому предвыборных обещаний ИНК.

Нарендра Моди заявил, что «Индийский национальный конгресс» отличается коррумпированностью и неэффективностью. Он подчеркнул, что именно по этой причине ИНК, который когда-то правил практически повсеместно в Индии, теперь находится у власти лишь в нескольких штатах.

В настоящее время Нарендра Моди проводит избирательную кампанию «Индийской народной партии» в штате Мизорам накануне выборов в местное законодательное собрание. Выборы в штате пройдут 28 ноября 2018 года.