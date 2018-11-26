Оппозиция Индии потребовала проверить расходы правящей партии

Нью-Дели, , 22:30 — REGNUM Ведущая оппозиционная сила Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) выступила с требованием проверить расходы правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) на ведение предвыборной кампании. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», с соответствующим заявлением выступил официальный представитель ИНК Маниш Тивари в ходе пресс-конференции.

Деятель оппозиции подчеркнул, что сведения о затратах БДП на рекламную кампанию накануне парламентских выборов свидетельствуют о единстве политической и экономической элиты страны, а также о необходимости борьбы с коррупцией и непотизмом. Маниш Тивари призвал центральную избирательную комиссию Индии проверить расходы правящей партии на ведение агитационной деятельности и, в частности, на трансляцию агитационных роликов в телеэфире.

Ранее Совет по изучению аудитории средств вещания опубликовал данные по размещению рекламы на индийском телевидении. Согласно опубликованным сведениям, крупнейшим рекламодателем в Индии стала «Индийская народная партия».