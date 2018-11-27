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Индийская оппозиция: глава штата Раджастхан покрывает мафию

Политика

Лидер оппозиции заявил, что правительство Раджастхана сворачивает социальные программы в штате, предав интересы местного населения

Нью-Дели, 27 ноября 2018, 00:11 — REGNUM  Видный деятель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Ашок Гехлот выступил с критикой правительства штата Раджастхан во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП). По сообщению индийского новостного издания «Прабхасакши», оппозиционер обвинил главного министра штата Васундхару Радже в коррупции и покровительстве местной мафии.

В ходе митинга в области Мевар, Раджастхан, Ашок Гехлот заявил, что БДП, получившая столь большую поддержку на выборах в местное законодательное собрание в 2013 году, предала интересы своих избирателей и населения штата в целом. Он также подчеркнул, что за пять лет правления «Индийской народной партии» многие проекты развития и социальные программы были свернуты. Например, если в 2013 году число участников программы обеспечения занятости в деревне «MGNREGA» превышало 2,5 миллиона человек, то к 2018 году оно сократилось в 10 раз.

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Зарубежная хроника
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