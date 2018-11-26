Армия Йемена освободила район Аль-Дхахер от хуситов

Сана, , 23:25 — REGNUM 25 ноября правительственная армия Йемена заявила о том, что ей удалось освободить район Аль-Дхахер от хуситов, лишив тем самым эту военизированную группировку шиитов-зейдитов одной из самых главных опорных точек в стране. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, армия продвигается в сторону города Хайден, при этом хуситы терпят большие потери.

Официальные средства массовой информации правительства Йемена подтвердили, что армии удалось освободить район Аль-Малахит, который также известен как «Треугольник Маран», при поддержке арабской коалиции, состоящей из Саудовской Аравии и ОАЭ. Правительственным войскам также удалось освободить несколько государственных учреждений в рамках продвижения в районе Аль-Дхахер.

Источник отмечает, что «Аль-Малахит» — это связующее звено между Йеменом и Саудовской Аравией и важный стратегический пункт.