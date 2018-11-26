Судан и Египет организуют совместное пограничное патрулирование

Хартум, , 22:19 — REGNUM 25 ноября Судан и Египет приняли решение об организации совместного пограничного патрулирования. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Аравия» со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах, подобная инициатива направлена на противодействие угрозам, исходящим со стороны ливийских боевиков.

Решение был принято в результате совещания министров обороны обеих стран. Ливия, которая имеет общие границы с Суданом и Египтом, находится в состоянии войны с 2011 года, когда был свергнут режим Каддафи и появился вакуум власти. На территории Ливии на протяжении долгих лет происходят непрекращающиеся столкновения военизированных группировок.

«Мы приняли решение организовать совместное патрулирование наших общих границ с целью общего контроля над территориями, противодействия терроризму и организованной преступности, — заявил после переговоров глава штаба Судана Камаль Абдул Мааруф. — Уверен, что наши страны укрепят сотрудничество, особенно в области разведки».