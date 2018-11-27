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Меланья Трамп нарядила ёлку

Политика

Каждый при деле

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Меланья Трамп нарядила ёлку
Иллюстрация: Скриншот со страницы Меланьи Трамп в твиттере
«Готовы праздновать Рождество!»

Вашингтон, 27 ноября 2018, 11:16 — REGNUM  Пока американские политики и общество горячо обсуждают применение пограничниками слезоточивого газа против мигрантов, доклад о климатических изменениях и случившееся в Черном море, позитивное настроение удалось сохранить только первой леди США. Меланья Трамп делится со своими подписчиками в твиттере предновогодними фотографиями:

«Белый дом засверкал к рождественскому сезону!» — пишет Меланья Трамп, сообщая, что к празднованию рождества и времени каникул Белый дом готов.

Многие поздравили первую леди:

«Спасибо вам, что так красиво украсили Белый дом, пусть Бог хранит вас и президента!»; «Это красиво, как и вы! Всегда улыбайтесь, вы все делаете отлично, мы гордимся вами!»

Но в большинстве читатели оказались не столь позитивны:

«А что именно она делает отлично? Откапывает золото?»; «Эти перчатки меня убивают. Там холодно или она пытается не оставить отпечатков?»; «А вы знаете, что Иисус тоже был беженцем?»; «Ваш муженек поднял черное облако отчаяния над Белым домом. Это самая морально разложенная администрация в истории США. А ваша поддержка его бесчеловечной политики далеко не делает Америку «лучшей!».

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Зарубежная хроника
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