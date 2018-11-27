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В Афганской провинции Кундуз ликвидирован 41 боевик

Политика

Операции по уничтожению боевиков были проведены афганкой разведкой и Специальными силами Афганистана

В Афганской провинции Кундуз ликвидирован 41 боевик
Иллюстрация: U.S. Army
Афганские силовики

Кундуз, Афганистан, 27 ноября 2018, 00:01 — REGNUM  Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операций, проведенных афганской разведкой и Специальными силами Афганистана, был ликвидирован по меньшей мере 41 боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операции по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были проведены афганской разведкой и Специальными силами Афганистана на территории уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе операций не менее семи боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, что операции начались четыре дня назад и до сих пор продолжаются.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали указанную выше информацию.

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Зарубежная хроника
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