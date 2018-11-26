Пашинян не поедет в Минск на фоне обострившихся отношений с Белоруссией

Ереван, , 19:51 — REGNUM Исполняющие обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не отправится в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) с участием глав правительств стран ЕАЭС. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян.

«Решением премьер-министра я заменю его в период отпуска. Представлю Армению на межправительственном заседании ЕАЭС», — написал Мирзоян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 ноября, в Армении стартовала агитационная кампания к внеочередным парламентским выборам. И.о. премьер-министра Никол Пашинян на период агитационной кампании ушёл в отпуск, чтобы, по его словам, полноценно участвовать в предвыборных встречах.

Примечательно также, что несколько дней назад резко обострились армяно-белорусские отношения, после того как президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал послу Азербайджана детали закрытой встречи глав стран-участниц ОДКБ, на которой обсуждался вопрос избрания нового генсека организации. После этого Никол Пашинян заявил, что Лукашенко должен представить объяснения.

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