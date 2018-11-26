Медики рассказали о ранениях задержанных украинских моряков-нарушителей

Симферополь, , 19:34 — REGNUM Три украинских моряка, получивших ранения в ходе их задержания российскими пограничниками, получают полноценную медпомощь, сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на минздрав республики Крым.

По информации агентства, трое моряков из экипажей украинских военных кораблей, задержанных за нарушение госграницы РФ, получили «легкие повреждения мягких тканей».

Их жизни ничего не угрожает, состояние пострадавших медики оценивают как стабильное средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, дальнейшую судьбу задержанных украинских моряков-нарушителей решит 27 ноября суд Симферополя.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, проигнорировали все требования пограничников, а также совершали опасные маневры.

По нарушителям был открыт огонь, все три корабля были задержаны и отбуксированы в порт Керчи.

Сразу же после этой провокации власти Украины заявили о начале процедуры введения в стране военного положения, одним из положений которого является отмена предстоящих выборов.

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