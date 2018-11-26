Преступники — или дети и обездоленные? В США спорят о мигрантах

Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Мнения американских политиков относительно произошедшего на южной границе США, где американские пограничники применили слезоточивый газ против сотен мигрантов (среди которых были маленькие дети), разделились. Пока одни поддерживают предпринятую меру и говорят о «лицах», нарушающих границу, другие поражаются, как можно применять газ не против абстрактных «лиц», а против людей, пришедших за помощью. В твиттере 26 ноября политики пишут:

Конгрессмен Бонни Уотсон Коулман:

«Вчера был темный день для Америки. Против сотен мужчин, женщин и детей был применен слезоточивый газ, когда они пытались получить убежище в США. Эти беженцы бегут от немыслимого насилия, и встречать их газом и угрозами смертельной силы — отвратительно».

Конгрессмен Люсиль Ройбал-Аллард

«С тошнотой смотрела, как администрация Трампа использует слезоточивый газ против женщин и детей, ищущих убежища на нашей границе. Неужели Дональд Трамп не понимает, что это законно — искать убежища? У него нет ничего человеческого?»

Сенатор Кирстен Джиллибранд:

«Это ужасно. Сделавшие это должны понести ответственность. Дети, которые обращаются к нашей стране в поисках убежища, должны быть встречены открытыми объятиями, а не слезоточивым газом. Политика Трампа по предоставлению убежища обесценивает обещания Америки и проецирует слабость, а не силу».

Конгрессмен Марк Мидоус:

«Репортажи показывают караван, направляющийся к нашей южной границе. Люди бросаются на пропускные пункты. Пришло время, когда Конгресс должен проявить решимость в охране нашей границы, раз эти лица стремятся ее разрушить. Мы должны профинансировать стену в декабре. Сейчас или никогда».

Компромиссную позицию попытался занять сенатор Марко Рубио:

«Америка всегда должна быть нацией, которая предлагает убежище для тех, кто бежал от угнетения или тирании. Но убежище — это не право, а щедрость. Неправильно со стороны тех, кто ищет щедрости, жаловаться, что это занимает слишком много времени, и неоправданно для любого из них в знак протеста бросать камни и бутылки».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел южнее калифорнийского Сан-Диего, на участке границы Сан-Исидро. Отмечается, что мигранты стали бросать в пограничников «похожие на камни предметы», из-за чего те и применили едкий газ.