Индия и Китай урегулируют пограничные споры в двустороннем формате

Нью-Дели, , 23:49 — REGNUM 25 ноября советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Добхал рассказал журналистам о ходе переговоров с Китаем об урегулировании пограничного спора.

По сообщению индийского информационного агентства Амар Уджала, 23 ноября в городе Дуцзянъянь (провинция Сычуань) прошел 21 раунд переговоров о территориальных спорах между КНР и Индией.

На данный момент, взаимовыгодного решения территориального спора не было найдено, однако, по словам Аджита Добхала, страны договорились урегулировать проблему «в двустороннем формате, компетентно и беспристрастно». Важным достижением раунда стало взаимное обязательство Индии и КНР поддерживать мир и спокойствие на границе и избегать возможной эскалации. Кроме того, страны признали, что наличие территориального спора, связанного с индийским штатом Аруначал Прадеш, никак не скажется на развитии двусторонних отношений.