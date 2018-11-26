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Индия и Китай урегулируют пограничные споры в двустороннем формате

Политика

Советник по национальной безопасности премьер-министра Индии рассказал о ходе переговоров с Китаем об урегулировании пограничного спора

Индия и Китай урегулируют пограничные споры в двустороннем формате
BMN Network
Индия и Китай

Нью-Дели, 26 ноября 2018, 23:49 — REGNUM  25 ноября советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Добхал рассказал журналистам о ходе переговоров с Китаем об урегулировании пограничного спора.

По сообщению индийского информационного агентства Амар Уджала, 23 ноября в городе Дуцзянъянь (провинция Сычуань) прошел 21 раунд переговоров о территориальных спорах между КНР и Индией.

На данный момент, взаимовыгодного решения территориального спора не было найдено, однако, по словам Аджита Добхала, страны договорились урегулировать проблему «в двустороннем формате, компетентно и беспристрастно». Важным достижением раунда стало взаимное обязательство Индии и КНР поддерживать мир и спокойствие на границе и избегать возможной эскалации. Кроме того, страны признали, что наличие территориального спора, связанного с индийским штатом Аруначал Прадеш, никак не скажется на развитии двусторонних отношений.

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Зарубежная хроника
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