Генерал Баджва: война против терроризма в Пакистане еще не завершена

Исламабад, , 00:06 — REGNUM 25 ноября Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва посетил гарнизон Мултана, где наблюдал за маневрами бронетехники ударных формирований пакистанской армии.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил, фактический глава пакистанских военных заявил, что активная фаза контртеррористических операций в Пакистане завершена. Теперь, по словам генерала, армия перейдет к операциям по поддержанию порядка и стабильности в стране. Вместе с этим, по мнению Камара Джаведа Баджвы, борьба против терроризма в Пакистане не завершена, так как радикальные элементы все еще сильны и пытаются «расшатать внутреннюю ситуацию в стране».

Кроме того, глава пакистанских военных выполнил свои обязанности председателя военного трибунала, утвердив смертный приговор 11 арестованным террористам, причастным к нападениям в разных частях страны.