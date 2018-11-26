Порошенко обвинил Россию в подготовке «сухопутной операции» против Украины

Киев, , 19:19 — REGNUM Украинская разведка сообщает о большой угрозе проведения Россией «сухопутной операции» против Украины. Об этом 26 ноября заявил президент Украины Пётр Порошенко во время обращения к нации.

«Разведывательные данные говорят о чрезвычайно большой угрозе проведения сухопутной операции против Украины… Винтовка, которая висит на стене, должна рано или поздно выстрелить. А тут самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня… Мы должны быть готовы к любым действиям со стороны нашего агрессивного, неуравновешенного и непредсказуемого соседа», — призвал Порошенко.

Он сообщил, что предлагает парламенту ввести военное положение на 30 дней, чтобы не помешать проведению президентских выборов.

«Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней, чтобы военное положение никоим образом не накладывалось на проведение избирательной кампании… В начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны произойти в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года», — добавил Порошенко.

По его словам, ввод военного положения поможет военным усилить оборону Украину.

«Из всех опций, которые предоставляет режим военного положения, в мой указ о вводе военного положения вошли только те, которые касаются главным образом разных военных мероприятий. Мы должны усилить оборону прямо сейчас, которая в случае вторжения позволит нам как можно быстрее отреагировать, как можно быстрее мобилизовать все ресурсы. Тем более, что парни и девушки из первой очереди резерва, которые уже имеют боевой опыт, готовы хоть сейчас паковать рюкзаки. Будут мобилизованы человеческие, военные и финансовые ресурсы», — пояснил Порошенко.

Он также заверил, что военное положение не предусматривает ввод цензуры и ограничение прав и свобод граждан.

«В указе я не предусматриваю никаких мероприятий, которые предусматривают ограничение прав и свобод граждан, внедрение цензуры и т. п… Пока не планируется проведение полной или частичной мобилизации. Эта возможность остается открытой, если Россия предпримет дальнейшую эскалацию. Военное положение не означает объявления войны. Оно вводится исключительно для усиления обороны Украины на фоне возросшей агрессивности со стороны России. Военное положение не значит нашего отказа от политико-дипломатического пути урегулирования ситуации на востоке», — подытожил президент.

Как сообщалось, 26 ноября депутат, председатель фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что ввод военного положения позволит Порошенко «установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями».

«На протяжении последних лет наша страна переживала более крупные кризисы и более тяжелые последствия. Но ни разу Порошенко даже не пытался вести речь о военном положении. Просто тогда до выборов оставалось три года, и рейтинг у него был достаточно высоким. Сейчас в результате инцидента в Азовском море он пытается ввести военное положение. До выборов осталось четыре месяца, у него самый низкий рейтинг и он понимает, что у него нет никакой возможности легитимным способом избраться на очередной срок», — сказал Новинский.

Напомним, 26 ноября президент Порошенко и Совет нацбезопасности и обороны решили обратиться к Верховной раде с предложением проголосовать за введение военного положения.

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