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Лидер партии радикальных исламистов задержан в Пакистане

Политика

Лидер исламистской партии «Техрик-э-Лабайак Пакистан» был задержан пакистанской полицией после того, как радикалы решили не отказываться от проведения митинга

Лидер партии радикальных исламистов задержан в Пакистане
Inomanahmad
Хадим Хусейн Ризви

Исламабад, 26 ноября 2018, 22:55 — REGNUM  Лидер радикальной исламистской партии «Техрик-э-Лабайак Пакистан» Хадим Хусейн Ризви задержан пакистанской полицией. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на министра информации и телерадиовещания Фавада Чаудхри (официальный представитель правительства), Хадим Хусейн Ризви был не арестован, а «помещен под охрану в интересах его безопасности. Кроме лидера партии «Техрик-э-Лабайак Пакистан» в нескольких городах Пакистана, в том числе в Карачи, Лахоре и Равалпинди были задержаны, в общей сложности, 221 член радикальной исламистской партии. В Панджабе объявлен «красный уровень угрозы».

Причиной массовой облавы, по словам Фавада Чаудхри, стало решение «Техрик-э-Лабайак Пакистан» провести несанкционированную акцию протеста на развязке Файзабад (провинция Панджаб), чтобы блокировать трассу в столицу страны, Исламабад. В 2017 году такая акция привела к транспортному коллапсу в центральном районе Пакистана.

По словам Фавада Чаудхри, аресты радикальных исламистов вызваны нежеланием партии «Техрик-э-Лабайак Пакистан» пойти на компромисс с правительством по вопросу проведения митинга. С точки зрения правительства, аресты не связаны с делом христианки Асии Биби, после оправдания которой лидеры «Техрик-э-Лабайак Пакистан» организовали массовые акции протеста с призывом расправы над судьями Верховного Суда.

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Зарубежная хроника
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