Глава МИД Японии принял участие в «Средиземноморском диалоге»

Токио, , 22:31 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетил Рим, где принял участие в международной конференции «Средиземноморский диалог». На конференции министр обсуждал пути более широкого сотрудничества средиземноморских стран со странами Индо-Тихоокеанского региона. По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», глава МИД Японии впервые посетил конференцию, в которой обычно принимают участие европейские страны Средиземноморья, а также Ближний Восток и Северная Африка. Коно надеется на укрепление связей в свете вступления в силу Соглашения об экономическом партнерстве (EPA) с Европейским союзом в феврале 2019 года.

«Мы также хотим содействовать миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому просим страны Средиземноморья присоединится к нам», — заявил министр.