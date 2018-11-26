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Глава МИД Японии принял участие в «Средиземноморском диалоге»

Политика

Министр иностранных дел Японии поучаствовал в «Средиземноморском диалоге» в Италии

Глава МИД Японии принял участие в «Средиземноморском диалоге»
Anestiev

Токио, 26 ноября 2018, 22:31 — REGNUM  Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетил Рим, где принял участие в международной конференции «Средиземноморский диалог». На конференции министр обсуждал пути более широкого сотрудничества средиземноморских стран со странами Индо-Тихоокеанского региона. По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», глава МИД Японии впервые посетил конференцию, в которой обычно принимают участие европейские страны Средиземноморья, а также Ближний Восток и Северная Африка. Коно надеется на укрепление связей в свете вступления в силу Соглашения об экономическом партнерстве (EPA) с Европейским союзом в феврале 2019 года.

«Мы также хотим содействовать миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому просим страны Средиземноморья присоединится к нам», — заявил министр.

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Зарубежная хроника
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