Судьбу задержанных украинских моряков-нарушителей границы определит суд

Симферополь, , 19:12 — REGNUM Симферопольский суд 27 ноября рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения украинским военным морякам, нарушившим 25 ноября морскую границу России, сообщает 26 ноября пресс-служба Киевского районного суда города Симферополя.

Избрание меры пресечения будет произведено в рамках уголовного дела по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение государственной границы).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября два бронекатера и буксир ВМС Украины нарушили границу РФ в районе Керченского пролива. После того, как они проигнорировали предупреждения и требования российских пограничников, по ним был открыт огонь и все три корабля были задержаны.

Экипажи украинских кораблей также задержаны. Несколько украинских моряков получили легкие осколочные ранения. Им оказана медицинская помощь, и их жизни ничего не угрожает.