Вьетнам хочет увеличить товарооборот с Бельгией до $3 млрд

Ханой, , 23:53 — REGNUM В Ханое состоялась встреча посла Бельгии во Вьетнаме Пола Янсена с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Встреча состоялась по случаю продления срока полномочий посла, сообщает издание «Голос Вьетнама».

Премьер-министр Вьетнама высоко оценил вклад посла в подготовку недавнего официального визита вьетнамской делегации в Бельгию, результаты которой могут оказать существенное влияние на развитие отношений между двумя странами, в частности, в сфере экономики.

Нгуен Суан Фук заявил о прогрессе в экономических отношениях между двумя странами. Так, торговый оборот между двумя странами за десять месяцев 2018 г. показывает существенный рост, достигнув уровня в $2,3 млрд. Также премьер-министр отметил рост бельгийских инвестиций в экономику страны.

Особое внимание стороны уделили Соглашению о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом. Нгуен Суан Фук призвал страны к сотрудничеству в сфере образования и подготовки кадров. Со своей стороны, Пол Янсен выразил готовность Бельгии поддержать подписание и ратификацию соглашения, и кроме того озвучил просьбу об отмене визового режима для бельгийских подданных с целью развития туризма и культурного обмена.