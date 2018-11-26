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Порошенко передумал: срок военного положения сократят в два раза

Политика

До 30 дней

Порошенко передумал: срок военного положения сократят в два раза
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Директива

Киев, 26 ноября 2018, 19:15 — REGNUM  Военное положение на Украине будет объявлено на 30 дней, а выборы отменяться не будут, заявил 26 ноября президент Украины Петр Порошенко в ходе своего видеообращения на странице в соцсети Facebook.

Порошенко отметил, что предложение сократить срок военного положения будет донесено до депутатов Верховной рады. Цель сокращения в два раза срока военного положения — избежать наложения положения на избирательную кампанию.

Напомним, 25 ноября украинские военные суда пересекли без предупреждения морскую границу России, после чего начали провокационные действия. В ответ российские войска были вынуждены открыть огонь по украинским суднам.

После этого Киев заявил о введении военного положения на Украине.

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