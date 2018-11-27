Эфиопия начала образовательную реформу стоимостью полмиллиарда долларов

Аддис-Абеба, , 00:58 — REGNUM Министерство образования Эфиопии начало осуществление Программы повышения качества образования общего профиля (GEQIP-E), которая, по мнению руководства страны, позволит добиться высокой эффективности и качества работы образовательных учреждений Эфиопии. Данная программа, запущенная после шестимесячного пробного периода, обойдется стране в 554 миллиона долларов, из которых 300 миллионов были предоставлены в качестве гранта от Всемирного Банка. Оставшаяся сумма была покрыта при финансовой помощи Великобритании, Норвегии, Финляндии, США и ЮНИСЕФ. Об этом сообщило 25 ноября эфиопское новостное агентство Ethiopian News Agency.

Директор по планированию и управлению мобилизацией ресурсов Эфиопии Элиас Гырма сообщил, что после того, как министерство образования завершило пробную фазу программы, власти страны могут полностью сконцентрироваться на стадии ее реализации. 554 миллиона долларов будут распределены между школами и ВУЗами для улучшения условий обучения и повышения эффективности образовательного процесса с использованием новейших технологий.

Г-н Гырма добавил, что сильная система контроля и мониторинга в процессе реализации проекта позволит обнаружить и заполнить недочеты в образовательном процессе, наблюдаемые в школах в настоящее время. Директор также подчеркнул важность участия государственных органов в контроле над эффективным расходованием бюджета, что является залогом успеха программы.

По планам министерства образования Эфиопии, программа повышения качества образования общего профиля будет завершена в 2022 году.