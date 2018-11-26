Власти Аддис-Абебы планируют создать более 160 тысяч рабочих мест в 2019

Аддис-Абеба, , 23:03 — REGNUM Администрация Аддис-Абебы объявила о принятии плана по созданию 161 106 рабочих мест в 2018/19 финансовом году. Заместитель мэра столицы Такеле Оума сообщил, что непрерывное создание рабочих мест необходимо для эффективного участия постоянно растущего населения города в развитии столицы. Аддис-Абеба — дипломатическая и политическая столица Африки, где проживает более 3,5 млн человек. Об этом сообщило 25 ноября эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

Г-н Оума добавил, что основной причиной острой необходимости в создании новых рабочих мест является проблема растущей безработицы и лжеурбанизации в Аддис-Абебе среди молодежи. По его мнению, безработные молодые люди могут стать бременем для общества и города, а также могут угрожать миру и безопасности в регионе.

По словам заместителя мэра, из 161 106 рабочих мест, которые администрация города планирует создать в различных секторах экономики столицы, 10 694 мест будут предоставлены федеральными ведомствами, а 44 703 новых мест потребуют от молодежи пройти тренинги по повышению квалификации.

Председатель комитета молодежи и спорта Аддис-Абебы Джемалу Дженбер призвал власти страны, неправительственные организации и коммерческие организации работать совместно с целью сокращения масштабов нищеты путем сокращения безработицы. По его словам, Аддис-Абеба имеет множество проблем, которые должны решаться всеми заинтересованными сторонами только сообща.